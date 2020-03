▷ Naomi Campbell montre une routine de nettoyage avant de s’asseoir sur un siège d’avion

Naomi Campbell

Avant la crise des coronavirus, le modèle avait déjà publié une vidéo où il nettoie l’environnement de l’avion où il va voyager.

Naomi Campbell a toujours été très attentive à la propreté de l’endroit où elle est assise, et surtout à l’environnement du siège des avions dans lesquels elle voyage. Et maintenant, avec l’épidémie de coronavirus, le modèle effectue cette activité de manière beaucoup plus complète.

Le modèle a publié une vidéo en août de l’année dernière, mais a récemment été voilé par la peur que de nombreuses personnes soient infectées.

Dans lequel Campbell est vu en train de nettoyer compulsivement tout l’environnement du siège qu’il occuperait dans l’avion lors d’un vol commercial.

«La routine de l’aéroport de Naomi Campbell, venez voler avec moi» montre comment Naomi Campbell prépare son environnement avant le décollage de l’avion et raconte ce qu’il fait pour sa santé.

Avant de s’asseoir dans son fauteuil, Campbell prend ses minutes pour nettoyer tout l’endroit. Il met des gants en plastique et avec des lingettes désinfectantes jetables, il commence à nettoyer toutes les surfaces adjacentes à sa place dans le vol.

«Je nettoie tout ce que je vais toucher. Tout ce que je vais mettre entre les mains », explique le mannequin, tout en sculptant le siège, le plateau où la nourriture est servie, le petit écran qui se trouve devant le siège, sa table d’appoint, les abords de la fenêtre, et même les boutons supérieurs régler la climatisation et appeler l’hôtesse.

Le modèle retire également une housse fuchsia de son sac avec laquelle il recouvre l’ensemble du siège, et s’assure que cet outil le change chaque semaine.

«C’est ce que je fais dans chaque avion dans lequel je monte. Peu importe ce que les gens pensent de moi. Je pense à ma santé et cela me fait me sentir mieux », conclut Campbell, avant de mettre un masque noir sur son visage.