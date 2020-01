▷ Natalia Subtil accuse Sergio Mayer Mori d’avoir provoqué une crise émotionnelle chez sa fille

Natalia Subtil et sa fille Mila

Natália Subtil dit que sa fille Mila souffre d’une crise émotionnelle et accuse Sergio Mayer Mori, son ancien partenaire, qui a depuis longtemps cessé de fréquenter sa fille.

“Ma fille essaie de parler à son père depuis Noël et rien! Il pleure parce qu’il dit qu’il veut le voir, qu’il lui manque. Je ne connais pas un être humain plus égoïste que lui. Il y a un Dieu qui voit tout », a déclaré le mannequin brésilien.

Le fils de Bárbara Mori et Sergio Mayer a rencontré Natália quand ils ont tourné la cassette “Un père pas si père”, sont tombés amoureux et ont rapidement annoncé qu’ils attendaient un fils. Les choses n’allaient pas bien, Sergio était trop jeune et n’assimilait pas la paternité, et il semble que même maintenant, il ne prend toujours pas au sérieux son rôle de père d’une fille de 3 ans, qui a besoin de l’amour et de la protection du père et de la mère, bien qu’ils sont séparés

Natália a révélé que Sergio n’a pas donné d’argent à Mila pour son soutien et que sa famille n’a rien apporté à l’enfant.