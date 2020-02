▷ Nicki Minaj pourrait être enceinte

Nicki Minaj et Kenneth Pett

La chanteuse a laissé ses abonnés sur Instagram ravis de montrer une vidéo où elle suggère d’être enceinte.

Nicki Minaj pourrait enfin attendre son premier enfant, résultat de son mariage avec Kenneth Petty.

La chanteuse a laissé ses abonnés sur Instagram excités lorsqu’elle a apparemment suggéré à travers une vidéo avec son mari, qui est enceinte de son premier enfant.

Dans la vidéo, Petty apparaît en se frottant le ventre de l’artiste, quand il a commenté: «En route pour Trinidad avec papa».

Les fans du rappeur ont bientôt inondé sa section de commentaires pour féliciter le couple.

Cependant, lorsqu’un suiveur a demandé si elle était vraiment enceinte, la chanteuse a déclaré:

«Pourquoi ai-je l’impression que je suis sur le point de subir des coups? (…) Je suis enceinte de tant d’idées pour ce nouvel album. Ce sera du mieux que je pourrai », a-t-il averti.

Un autre a demandé pourquoi Kenneth continuait à se frotter le ventre: «Chérie, tu devrais lui demander. Il me frotte les pieds et le ventre. Je vais lui dire d’arrêter de me frotter le ventre », a-t-il écrit.

Si Nicki est vraiment enceinte, il sera le premier enfant de la star du rap. Kenneth a déjà des enfants d’une relation précédente.