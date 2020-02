▷ Nicki Minaj regrette de s’être battu avec son ancien Meek Mill

Nicki Minaj, Meek Mill

Le rappeur était bouleversé parce que Mill aimait un mème du petit ami de Minaj, Kenneth Petty.

Nicki Minaj a immédiatement regretté d’avoir insulté cette semaine son ancien partenaire, Meek Mill.

Le rappeur, qui a fréquenté la star du hip-hop entre 2014 et 2016, a appelé son ex-petit ami clown et l’a accusé d’avoir frappé les femmes, ce qui l’a amené à faire l’annonce que lui et son partenaire, Milan Harris, Ils attendent un fils, au milieu de l’échange houleux sur Twitter mercredi.

Et maintenant, Nicki a avoué que chaque fois qu’il parlait sur Twitter, il souhaitait ne pas l’avoir fait, bien qu’il ait insisté sur le fait que c’était une “bonne leçon” pour savoir comment contrôler ses émotions.

Dans une interview sincère avec son manager, Irving Azoff, à Pollstar Live! événement au Beverly Hilton à Los Angeles, il a plaisanté: «J’ai été piraté», avant d’admettre: «Il faut écouter, ça ne manque jamais. Chaque fois que je le fais, cinq minutes plus tard, je me demande: «Pourquoi diable l’ai-je fait…?»… Toujours. »

«Mais c’est une bonne leçon de savoir maîtriser sa colère et ses émotions. Donc, chaque fois que je fais ça, j’aime parler dans ma tête, comme, eh bien, tu n’aurais pas dû faire ça. »

«Il a réappris la leçon. Combien de fois ai-je appris cette leçon? J’ai donc prononcé cet exposé aujourd’hui, monsieur. »

La dispute du couple a éclaté après que Meek aurait appuyé sur le bouton “J’aime” dans un meme adressé au mari de Nicki, Kenneth Petty.

chargement …