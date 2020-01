▷ Nicole Kidman partage des conseils donnés à ses filles sur le harcèlement sexuel

Nicol Kidman et ses filles Sunday Rose and Faith

L’actrice a révélé ce qu’elle avait parlé avec ses filles Sunday t Faith, âgées de 11 et 9 ans, sur ce sujet difficile.

L’actrice Nicole Kidman a partagé les conseils qu’elle a donnés à ses filles Sunday Rose 11 ans et Faith, 9 ans, sur le harcèlement sexuel.

L’actrice, qui joue dans “Bombshell”, qui traite des allégations de harcèlement sexuel sur Fox News, a partagé comment le travail sur le film l’avait encouragée à avoir des conversations plus approfondies avec ses deux jeunes filles, rapporte le Daily Mail.

“Toutes les femmes ont subi du harcèlement sexuel, d’une manière ou d’une autre”, a déclaré l’actrice de 52 ans au Daily Telegraph.

Kidman a déclaré que le harcèlement sexuel affecte les gens différemment et que le film vise à éduquer et à encourager les gens à en parler.

“Une grande partie de cela rend les choses plus sûres pour les gens, donc nous avons finalement un monde plus sûr, un lieu de travail plus sûr”, a-t-il déclaré.

“J’élève deux filles en ce moment, donc il y a beaucoup de conversations dans notre maison sur le droit de dire non à beaucoup de choses différentes”, a-t-il ajouté.

Elle a affirmé ne pas avoir subi de harcèlement sexuel dans l’industrie, mais elle en avait malheureusement été témoin.

Il avait précédemment suggéré que sa relation avec la star hollywoodienne Tom Cruise, au début de sa carrière dans les années 1990, aurait pu l’aider à éviter des avancées défavorables.

Elle a été mariée à l’acteur pendant 11 ans. Elle est maintenant mariée au musicien Keith Urban.

Il a également deux enfants adoptés, Isabella, 27 ans, et Connor, 24 ans, de son mariage avec Cruise, mais ils sont séparés.