▷ Nicole Kidman signe un accord de production avec Amazon Studios

Nicole Kidman, par le biais de sa société de production Blossom Films, a conclu un accord d’un million de dollars avec Amazon Studios.

La société a acquis les droits cinématographiques du succès des ventes internationales de Samantha Downing, My Lovely Wife, et s’est associée au film avec le producteur de Kidman.

Le roman est décrit comme un thriller psychologique qui explore les impulsions modernes de la nature humaine.

Selon la publication, dans l’histoire, les personnages principaux sont Tobias et Millicent, qui semblent mener une vie parfaite, mais gardent un secret: leur inclination vers les meurtres en série. Lorsqu’une de ses victimes est découverte, Tobias se rend compte que sa femme n’est peut-être pas aussi fiable qu’il le pensait.

L’actrice a beaucoup investi dans des émissions de télévision. Après deux saisons de Big Little Lies sur HBO, Nicole Kidman est ouverte pour une troisième saison et se prépare actuellement pour la première saison de The Undoing.