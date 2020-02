▷ Ninel Count justifie pourquoi son visage enflé est vu

Instagram @ninelconde

L’actrice dit que cela est dû à l’application d’un médicament qui a été appliqué en raison d’une douleur intense.

Ninel Conde a posté une photo sur Instagram montrant une silhouette élancée et stylisée, mais son visage a déjà changé et ses fans et fans ne l’ont pas aimé.

L’actrice et chanteuse s’est toujours distinguée par le style vestimentaire très sexy. Ninel apparaît dans une robe longue, blanche et serrée, sans aucun doute un corps sculptural, mais le visage est celui qui a provoqué des commentaires négatifs, et tout le monde convient que quelque chose a été fait, car il ne ressemble même pas.

«Je suis allé skier et le premier jour où je suis tombé, je me suis blessé au bas du dos et au genou. J’injectais un analgésique appelé Diprospan et il contient de la cortisone », a déclaré Ninel, expliquant la raison du changement sur son visage.