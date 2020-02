▷ Normani révèle ce qu’il a ressenti avec la controverse raciste qui a impliqué Camila Cabello

Normani, Camila Cabello

La membre de Fifth Harmony s’est sentie blessée en entendant les paroles de son ancienne camarade de groupe Camila Cabello.

Normani a finalement parlé de l’impact de la controverse raciste de son ancienne camarade de groupe Fifth Harmony Camila Cabello.

Cabello a été critiqué l’année dernière pour avoir publié dans le passé une série de commentaires préjudiciables sur un ancien compte Twitter et un compte Tumblr, qui comprenait des épithètes raciales, et maintenant Normani a parlé de la réaction qu’il a eue la première fois qu’il en a entendu parler. .

“Il était difficile pour moi d’en parler parce que je ne voulais pas que cela fasse partie de mon récit, mais je suis une femme noire, faisant partie d’une génération entière qui a une histoire similaire”, a déclaré Normani pour le magazine Rolling Stone.

“La haine directe et subliminale est dirigée contre moi depuis de nombreuses années uniquement à cause de la couleur de ma peau.”

Normani a admis que les paroles de Camila étaient particulièrement blessantes en raison de sa relation personnelle, et a noté qu’elle voulait que son camarade de groupe la défende lorsqu’elle était victime de trolls racistes en ligne.

«Je serais malhonnête si je disais que ce scénario particulier ne m’a pas blessé. C’était dévastateur que cela provienne d’un endroit qui était censé être un refuge sûr et une fraternité, parce que je savais que si les choses changeaient, je les défendrais tout de suite », a-t-il ajouté.

«Il a fallu des jours pour reconnaître ce qu’elle avait écrit, puis des années pour qu’elle prenne la responsabilité des tweets offensants qui ont récemment refait surface. Que ce soit son intention ou non, cela m’a fait me sentir fatal. »

Normani a conclu sa déclaration en disant qu’il n’était pas sûr que Camila comprenne vraiment ou non l’impact de ses propos racistes: “Je ne veux pas dire que cette situation me laisse sans espoir parce que je crois que tout le monde mérite la possibilité d’une croissance personnelle.” J’espère vraiment qu’une leçon importante a été apprise à ce sujet. J’espère que l’on comprend vraiment pourquoi cela était absolument inacceptable. »

Camila Cabello s’est excusée pour les anciens messages, insistant sur le fait qu’elle était “complètement ignorante” au moment où elle les a publiés en ligne quand elle était une jeune adolescente.

