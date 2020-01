▷ North West veut être plus célèbre que sa mère

Kim Kardashian, Nord-Ouest

La fillette de six ans comprend déjà qui sont sa mère et sa famille et prévoit déjà l’avenir.

Kim Kardashian doit faire attention, car son premier-né North West peut arracher le titre de célébrité le plus célèbre de tous les temps.

En effet, la fillette de six ans comprend déjà qui sont sa mère et sa famille et fait déjà des plans pour l’avenir.

Selon le magazine In Touch, bien que Kanye West ait interdit son maquillage et d’autres choses en dehors de l’âge de sa fille aînée, North sait ce qu’elle veut et a déjà averti qu’elle serait «célèbre» en tant que mondaine et femme d’affaires.

Une source a commenté: «North ne décolle pas de Kim. Elle sait tout ce que Kim fait ou prévoit de faire, et elle s’intéresse beaucoup à l’univers de sa mère à mesure qu’elle grandit », explique l’informateur.

Il a ajouté: «L’autre jour, elle a révélé le secret d’affaires de sa mère lors d’un repas en famille, affirmant que le prochain projet de Kim était les vêtements pour enfants. Kim n’a rien confirmé, mais North est intelligent et a dû en entendre parler. »

Kim a récemment déclaré que sa fille était folle de mode et de maquillage: “C’est une fille, c’est naturel qu’elle voit que sa mère produit et veut faire de même”, justifie-t-il.