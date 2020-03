Olga Kurylenko

L’actrice de 40 ans a rapporté qu’elle se sentait malade depuis plus d’une semaine.

L’actrice Olga Kurylenko a contracté un coronavirus. La femme de 40 ans, qui est devenue célèbre en tant qu’agent secret bolivien Camille Montes aux côtés de James Bond de Daniel Craig, dans le film Quantum of Solace (2008), a révélé la nouvelle lors d’une publication sur Instagram dimanche, avec un image de votre balcon vue de votre fenêtre.

«Enfermé à la maison après un test positif pour le coronavirus. En fait, je suis malade depuis près d’une semaine “, écrit-elle. “La fièvre et la fatigue sont mes principaux symptômes. Prenez soin de vous et prenez cela au sérieux! »

Le diagnostic d’Olga survient après avoir terminé le tournage de son prochain film, The Bay Of Silence, selon The Hollywood Reporter.

Il est la dernière célébrité de haut niveau à avoir contracté Covid-19: Tom Hanks et son épouse Rita Wilson sont actuellement en quarantaine en Australie avec le virus.

Plus tôt ce mois-ci, le prochain film de James Bond, No Time to Die, a été confirmé comme étant reporté à novembre à partir de sa date de sortie initiale en avril, en raison de la pandémie de coronavirus, qui a enregistré plus de 169 000 cas. dans le monde, faisant plus de 6 500 morts.