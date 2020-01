▷ Ozzy Osbourne combat la maladie de Parkinson

Ozzy Osbourne

Le rocker a été diagnostiqué en février de l’année dernière et a également connu d’autres problèmes de santé.

Ozzy Osbourne lutte contre la maladie de Parkinson, a confirmé la star.

Le rockeur du Black Sabbath a parlé de sa bataille contre la maladie neurologique progressive lors d’une interview conjointe avec sa femme Sharon sur Good Morning America mardi, où il a révélé que les médecins avaient découvert qu’il combattait la maladie en février de l’année dernière.

“C’est Parkin’s II, qui est une forme de la maladie de Parkinson”, a déclaré Sharon. “Il existe de nombreux types de Parkinson.” Ce n’est pas une condamnation à mort, mais elle affecte certains nerfs de votre corps. Et c’est … c’est comme si vous passiez une bonne journée, une bonne journée puis une mauvaise journée. »

Ozzy, 71 ans, a déclaré: «Cette année a été terriblement difficile pour nous tous. J’ai dû subir une chirurgie cervicale qui a foutu tous mes nerfs. La chirurgie a engourdi ce bras. Mes jambes sont froides, je ne sais pas si c’est la maladie de Parkinson ou quoi … C’est une sensation étrange. »

L’icône du rock, qui a passé une grande partie de 2019 à se remettre d’une opération après une chute à la maison et a eu des plaques métalliques retirées dans la colonne vertébrale pour corriger un accident de voiture sur un véhicule tout-terrain en 2003, a combattu les rumeurs persistante au sujet de sa santé, et à un moment donné, il a nié avoir la maladie de Parkinson.

Maintenant, Ozzy a révélé qu’il prenait des médicaments pour la maladie de Parkinson et qu’il prenait des pilules nerveuses.

En novembre, il revient sur scène, réalisant sa collaboration avec Post Malone et Travis Scott, Take What You Want, aux American Music Awards.

Son album Ordinary Man sort le 21 février.

