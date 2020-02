▷ Ozzy Osbourne exclut sa tournée pour prendre soin de sa santé

Ozzy Osbourne

La chanteuse se rendra en Europe pour subir un traitement contre la maladie de Parkinson.

Le rockeur Ozzy Osbourne a écarté ses dates de tournée pour l’Amérique du Nord de 2020, afin de se concentrer sur sa santé.

La légende du rock ira en Europe pour recevoir des «traitements supplémentaires» tout en luttant contre plusieurs problèmes de santé, dont une forme de maladie de Parkinson.

La nouvelle intervient quelques jours avant la sortie de son album de retour, Ordinary Man.

“Je suis très reconnaissant à tout le monde d’avoir été patient parce que j’ai eu un put * year”, a déclaré le chanteur de Crazy Train, qui a annulé ses rendez-vous ‘No More Tours 2’ en 2019 après une chute à son domicile qui a blessé son retour dit dans une déclaration.

“Malheureusement, je ne pourrai pas arriver en Suisse pour un traitement avant avril et le traitement dure entre six et huit semaines.”

«Je ne veux pas commencer une tournée puis annuler des spectacles à la dernière minute, car ce n’est pas juste pour les fans. Je préférerais qu’ils reçoivent un remboursement maintenant et lorsqu’ils feront une tournée en Amérique du Nord à l’avenir, tous ceux qui ont acheté un billet pour ces spectacles seront les premiers à acheter des billets à ce moment-là », a-t-il déclaré.