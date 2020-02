▷ Pamela Anderson “furieuse” avec Jon Peters pour avoir révélé qu’il avait payé ses dettes pour 200 000 $ US

Pamela Anderson, Jon Peters

L’actrice se sent trahie par les dernières déclarations du producteur avec lequel elle était “mariée” 12 jours.

Pamela Anderson se sent “trahie” après s’être séparée du producteur de film Jon Peters après seulement 12 jours de “mariage”; On ne sait pas encore si le syndicat était réel ou non.

La jeune fille sur la couverture de Playboy a subi un coup dur lorsque le magnat hollywoodien de 74 ans, qui a fait Batman et A Star Is Born, l’a accusée mardi de l’utiliser pour rembourser ses dettes de 200000 $.

Peu après, la star de Baywatch, 52 ans, s’est tournée vers les réseaux sociaux pour révéler qu’elle se sent “trahie”.

Mardi, Peters a déclaré qu’il avait payé sa dette de 200 000 $ et lui avait acheté une nouvelle garde-robe pendant son mariage de 12 jours.

Insistant sur le fait que “tout ce qu’elle vous a dit était un mensonge”, Jon s’est appelé “un vieux fou” dans un e-mail à Page Six.

“Je l’ai reçu dans ma vie à bras ouverts et avec amour, depuis que je m’en occupe depuis de nombreuses années”, écrit-il.

«J’ai payé leurs factures depuis que j’ai fait faillite. Je lui ai acheté une toute nouvelle garde-robe. »

«J’ai tout laissé pour Pam. J’avais près de 200 000 $ de factures et il n’y avait aucun moyen de le payer, alors je l’ai payé et voici les remerciements que je reçois. Il n’y a pas de fou comme un vieux fou. “

Pour leur part, les représentants de Pamela ont qualifié les affirmations de Peters de “ridicules”.

Cinq fois mariée, Pamela a épousé le producteur de film le 20 janvier et a annoncé seulement 12 jours après leur séparation.

Selon certaines informations, trois jours seulement après leur mariage, Jon a envoyé un message texte à Pamela à propos de la fin de sa “belle fête de l’amour incroyable”.

«Le monde sait que nous l’avons fait et je pense que nous devons maintenant nous séparer. J’espère que vous pourrez me pardonner. “

Le couple n’a jamais soumis de documents officiels pour leur mariage, donc ce n’était pas encore légal lorsqu’ils ont décidé de se séparer.

Les deux étaient amis depuis 30 ans, après une brève relation, mais n’ont jamais vécu ensemble.