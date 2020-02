▷ Pamela Anderson se sépare de Jon Peters après une semaine de mariage

Pamela Anderson, Jon Peters

L’actrice de 52 ans et le producteur de 74 ans se sont mariés le 20 janvier, mais maintenant, ils ont pris un temps séparé.

Pamela Anderson a surpris les fans la semaine dernière lorsque son mariage avec le producteur de films Jon Peters a été annoncé … Mais maintenant, il est rapporté que le couple s’est séparé.

L’actrice de 52 ans et le producteur de 74 ans se sont mariés lors d’une cérémonie privée à Malibu le 20 janvier, bien qu’il semble qu’ils n’aient jamais présenté leur certificat de mariage.

“J’ai été touchée par l’accueil chaleureux de mon union avec Jon”, a déclaré Pamela à THR. «Nous vous serions très reconnaissants de votre soutien, car nous avons pris un temps séparé pour réévaluer ce que nous voulons de la vie et celle des autres. La vie est un voyage et l’amour est un processus. Avec cette vérité universelle à l’esprit, nous avons mutuellement décidé de reporter la formalisation de notre certificat de mariage et de mettre notre foi dans le processus. Merci de respecter notre vie privée. “

Pamela et Jon, tous deux mariés quatre fois auparavant, sont sortis ensemble il y a 30 ans et ont récemment ravivé leur relation.

Jon a récemment été l’un des producteurs du film oscarisé A Star Is Born.