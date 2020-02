▷ “Papa est très fier de toi”

Marc Anthony, Emme

Le chanteur a réagi que sa fille de 11 ans, Emme, a chanté aux côtés de sa mère Jennifer Lopez dans le Super Bowl.

La fille de Jennifer Lopez et Marc Anthony, Emme Maribel Muniz, 11 ans, a volé le spectacle de la mi-temps du Super Bowl après avoir rejoint la scène avec sa mère dimanche à Miami.

Et son père Marc, 51 ans, a partagé ses sentiments peu de temps après sur son Twitter, où il a écrit: «Papa Emme est très fier de toi. Tu es mon coeur [emoji de corazón] et je suis toujours à toi. “

Les filles d’Alex Rodriguez, Natasha, 15 ans, et Ella, 11 ans, étaient également ravies de la performance de leur future demi-soeur.

Natasha a déclaré: «C’était formidable de voir ma demi-soeur chanter. Je suis tellement fier d’elle chaque fois que je la vois et sa voix est tout simplement angélique », a-t-il déclaré à Entertainment Tonight.

Pendant ce temps, Ella, 11 ans, a déclaré que ce qu’Emme avait fait “était vraiment bien” et a ajouté: “Ma partie préférée était quand les filles sont sorties et Emme a chanté.”

Natasha a déclaré que sa future belle-mère, Jennifer, était “folle” et qu’elle était “très heureuse pour Emme” et “est très fière d’elle-même et devrait l’être”.

chargement …

Lien source