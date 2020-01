▷ Paty Christmas a sa propre théorie sur le coronavirus de Wuhan

Paty Christmas

La chanteuse et actrice gère une théorie du complot, selon laquelle le virus tente de réduire la population.

Paty Christmas est le protagoniste de la controverse en assurant que le coronavirus de Wuhan a été créé comme méthode pour réduire la population et nous contrôler grâce aux vaccins.

Via Twitter, l’actrice et chanteuse était une tendance pour ses déclarations, qui visent à être conspiratrices.

«Le #coronavirus est un virus créé par les sociétés pharmaceutiques dans le cadre du plan de l’élite noire, méthode de contrôle de masse et de réduction de la population ‘Plan Kalergi’, une des formes de génocide est de créer des épidémies, des catastrophes naturelles et d’exterminer beaucoup de l’humanité », a-t-il écrit. “Grâce aux vaccins, ils cherchent à nous contrôler, deviennent des êtres faibles et manipulables pour mieux exercer le rôle d’esclaves et en même temps, nous sommes vulnérables à tout virus ou épidémie créé par eux, #CoronaVirus comme méthode de réduction de la population et des entreprises.”

Ses déclarations ont provoqué toutes sortes de commentaires, certains en faveur, mais la grande majorité contre ou se moquait d’elle.

Le #CoronaVirus est un virus créé par les sociétés pharmaceutiques dans le cadre du plan de l’élite noire, méthode de contrôle de masse et de réduction de la population “Plan Kalergi”, l’une des formes de génocide est de créer des épidémies, des catastrophes “naturelles” et d’exterminer les grands partie de l’humanité.

– 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 🇲🇽 (@ ANPNL05) 30 janvier 2020

Grâce aux vaccins, ils cherchent à nous contrôler, à devenir des êtres faibles et manipulables pour mieux exercer le rôle d’esclaves et en même temps, nous sommes vulnérables à tout virus ou épidémie créé par eux, #CoronaVirus comme méthode de réduction de la population et des entreprises.

– 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 🇲🇽 (@ ANPNL05) 30 janvier 2020