▷ Penelope Cruz soutient Johnny Depp dans le procès contre Amber Heard

Penelope Cruz – Photo: Instagram

Dans un communiqué, Cruz a qualifié Depp de sympathique, généreux, brillant et avec un grand sens de l’humour.

Penelope Cruz a rejoint Winona Ryder pour soutenir Johnny Depp dans sa bataille de calomnie amère contre la défunte épouse Amber Heard, insistant sur le fait qu’il n’a été que “généreux” et “amical” au cours de leurs décennies d’amitié.

La beauté espagnole a tourné trois films avec Depp à ce jour, et, dans une déclaration judiciaire déposée par ses avocats de la défense, Cruz déclare qu’elle n’a eu que des expériences positives, à la fois sur et hors plateau, avec l’acteur.

Dans les documents juridiques, Cruz se souvient avoir rencontré Depp à Madrid par l’intermédiaire du cinéaste Pedro Almodóvar à l’âge de 19 ans, alors qu’il ne connaissait que très peu l’anglais.

“Les seules phrases que je savais dire en anglais à l’époque étaient:” Comment ça va “et” Je veux travailler avec Johnny Depp “”, écrit-il.

“De nombreuses années ont passé et non seulement j’ai fait trois films avec lui, mais je compte aussi sur lui comme un grand ami.”

Cruz, qui a travaillé avec Depp on Blow, Pirates des Caraïbes: On Stranger Tides et Murder on the Orient Express, partage son admiration pour l’acteur de 56 ans.

“J’ai toujours été impressionné par sa gentillesse, son esprit brillant, son talent et son sens de l’humour particulier”, a-t-il poursuivi.

«J’ai vu Johnny dans de nombreuses situations et il est toujours gentil avec tout le monde autour de lui. Il est l’une des personnes les plus généreuses que je connaisse. “

La lauréate d’un Oscar a également noté combien elle appréciait d’avoir Depp à ses côtés sur le tournage de 2011 de Pirates des Caraïbes: On Stranger Tides, qu’elle a filmé pendant sa grossesse: «Pendant les six mois de ma première grossesse, j’ai passé chaque jour avec lui pendant que nous filmions Pirates des Caraïbes », se souvient-il.

«Mon mari (l’acteur Javier Bardem) et moi n’oublierons jamais la douceur, la protection et la gentillesse avec lesquelles il m’a traité à chaque étape de ce processus. Nous l’aimons beaucoup et j’ai de la chance d’avoir quelqu’un d’aussi spécial dans nos vies. »

La nouvelle de la déclaration de Cruz survient quelques jours après que Winona Ryder a exprimé son incrédulité face aux allégations d’abus dans sa propre déclaration juridique, affirmant que la violente Amber Heard décrite de Depp est “très différente” de l’homme qu’elle “connaissait et aimait”. “

Depp poursuit son ex-femme pour diffamation en Virginie pour un article qu’elle a écrit en décembre 2018 pour le Washington Post, dans lequel elle se qualifiait de “personnalité publique représentant la violence domestique”. Demande des dommages-intérêts de plus de 50 millions de dollars.