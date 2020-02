▷ PETA critique Jennifer Lopez pour l’utilisation de plumes d’oiseaux

Jennifer Lopez et le drapeau controversé

L’artiste a été critiquée pour un drapeau portoricain controversé en plumes lors de sa présentation au Super Bowl LIV.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a critiqué Jennifer Lopez après avoir utilisé un drapeau portoricain controversé lors de sa présentation au Super Bowl LIV.

Le drapeau est apparemment fait de plumes, ils prétendent donc que plusieurs dizaines d’oiseaux ont été tués pour le faire.

«Ce drapeau aurait pu flotter sans tuer les oiseaux. Des dizaines d’oiseaux ont été TUÉS pour cette performance lors de la pause du Super Bowl », a écrit PETA Latino sur leurs réseaux sociaux.

Publié par PETA Latino le dimanche 2 février 2020