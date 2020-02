▷ Phoebe Waller-Bridge “rêvait” de travailler sur un film de James Bond

Phoebe Waller-Bridge

L’écrivain avait pensé cela longtemps avant de recevoir un appel de la productrice Barbara Broccoli.

Phoebe Waller-Bridge avait “rêvé” de travailler sur un film de James Bond avant de recevoir un appel de la productrice Barbara Broccoli lui offrant le rôle d’écrivain.

La star et écrivaine de Fleabag, 34 ans, a déclaré à l’animatrice de radio britannique Chris Evans qu’elle croyait avoir mis l’idée de sa participation “dans l’éther”, ce qui l’a incitée à rencontrer le productrice de films Barbara Broccoli.

«J’étais dans l’édition Fleabag. C’était un après-midi et j’ai reçu l’appel que Barbara voulait me rencontrer », se souvient-il lors de l’interview, qui a été diffusée lundi lors de la diffusion de son émission matinale sur Virgin Radio.

«Que Barbara Broccoli veut me rencontrer pour un café. Et je me disais, ça va. Mais le plus étrange, c’est que je rêvais vraiment de l’idée quelques mois auparavant », a-t-il expliqué. “Je me suis dit:” Oh, ça ne serait pas génial d’être impliqué dans un film de Bond pour mettre ça là dans l’éther? “Et puis c’est juste apparu.”

Phoebe a été recrutée pour aider à «peaufiner» le scénario partiellement écrit de «No Time to Die», travaillant sur le «dialogue raffiné» et les «scènes alternatives». Et la star a ajouté que le protagoniste Daniel Craig était également très impliqué dans l’écriture de scripts.

“Daniel est très, très impliqué depuis le début … J’ai eu beaucoup de bonnes conversations avec lui à ce sujet, constamment en contact avec lui”, a-t-il déclaré. “Par conséquent, c’est un grand genre de creuset d’idées tout le temps.”

No Time to Die sort en salles en avril.

