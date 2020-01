▷ Pierce Brosnan apparaît sur le tapis rouge avec sa femme Keely

Pierce Brosnan

La star hollywoodienne apparaît rarement sur le tapis rouge sans la compagnie de sa femme Keely.

La star hollywoodienne Pierce Brosnan apparaît rarement sur le tapis rouge sans sa femme Keely. Cette fois, ils ont été vus ensemble lors de la soirée d’ouverture de la comédie musicale “The Last Ship” à Los Angeles.

L’acteur de 66 ans avait l’air doux dans un costume en tweed gris trois pièces qu’il portait avec une cravate. L’acteur “Mamma Mia!” Portait sa barbe argentée caractéristique et a rejoint son ensemble avec une chemise blanche et une paire de chaussures marron, rapporte le Daily Mail.

Keely, d’autre part, portait une robe noire qui montrait son bronzage tout en posant avec son mari lors de l’événement.

L’actrice Courtney Cox a rejoint le couple, qui a opté pour un look décontracté élégant dans une veste en tweed combinée à un chemisier crème à froufrous. Elle a combiné son look avec une paire de jeans skinny et une paire de bottes à hauteur du genou.