▷ Pour Rosie Huntington-Whiteley, aller au gymnase est sa méditation

Rosie Huntington-Whiteley

L’actrice dit que l’exercice est la façon dont elle est libérée.

La mannequin Rosie Huntington-Whiteley dit qu’aller au gymnase pour elle, c’est comme de la «méditation».

Elle a déclaré: «Je fais de l’exercice pendant la majeure partie de ma vie d’adulte. Ma mère était professeur d’aérobic dans les années 90 et mon enfance était très en plein air. Quand j’ai déménagé en ville, j’ai réalisé que je n’étais pas actif et, vers 18 ans, j’ai commencé à aller au gymnase et à faire de l’exercice. Je l’ai fait depuis lors.

«L’exercice est ma méditation, la façon dont je me libère. C’est énorme pour moi. Je fais de l’exercice trois fois par semaine, ou quatre ou cinq si je veux faire une bonne séance ou avoir un objectif précis en tête. J’ai également fait du Pilates récemment », a-t-il ajouté.

Huntington-Whiteley dit qu’il est très prudent lorsqu’il fait des exercices d’étirement et travaille dans des zones musculaires complexes. “Être actif est très important pour moi”, a-t-il ajouté.