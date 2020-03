▷ Prendre des mesures pour que Harvey Weinstein ne menace pas sa vie

Harvey weinstein

Les autorités ne veulent pas que cela se produise avec Weinstein comme avec le magnat Jeffrey Epstein, qui s’est suicidé en prison.

Il est à craindre que Harvey Weinstein ne se suicide, de sorte que les autorités prennent déjà des mesures pour que ce qui est arrivé au magnat Jeffrey Epstein, également accusé de crimes sexuels, ne se répète pas.

Weinstein fait face à des accusations de viol et d’actes sexuels criminels. Il est actuellement détenu à l’hôpital Bellevue de Manhattan pour de graves problèmes d’hypertension artérielle, conséquence depuis qu’il a entendu sa peine lundi dernier, qui pourrait atteindre 29 ans de prison.

À sa sortie de l’hôpital, Weinstein sera emmené à la prison de Rikers Island, où des détenus très en vue ayant des problèmes de santé seront emmenés. Là-bas, les responsables du service correctionnel ont déjà élaboré un plan pour empêcher le magnat d’avoir le même but qu’Epstein, qui n’a pas soutenu la prison et s’est suicidé dans sa cellule de prison à New York.

Selon des sources, Weinstein est très nerveux, ne dort pas bien et n’assimile pas sa nouvelle vie, loin du luxe et des excès dont il jouit depuis de nombreuses années.