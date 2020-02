▷ Préparez une grande fête pour l’anniversaire de Vicente Fernández

Vicente Fernandez

Le chanteur aura une grande fête dans son ranch “Los Tres Potrillos”, dans la municipalité de Huentitán, Jalisco.

Une grande fête au ranch “Los Tres Potrillos” est préparée pour le 17 février prochain, puisque Don Vicente Fernández aura 80 ans.

Son fils Vicente Jr a déclaré à Diario Basta: «Nous sommes très heureux de cette célébration que nous allons faire à mon père, il est heureux et mérite tout. Toute la famille voulait faire quelque chose de spécial pour cette date, et quoi de mieux qu’un événement de charro pour le meilleur charro que le Mexique ait donné. »

Gerardo Fernández, le petit-fils du chanteur, a également déclaré: “Nous voulons rendre hommage avec ces charreadas au charro le plus mexicain possible, le charro de Huentitán, il nous a appris à porter fièrement le costume de charro.” Le jeune homme a ajouté: “Il n’y a pas de meilleur cadeau pour lui que de voir la toile de charro pleine de famille et d’amis, et que le public qui l’aime tant puisse être là.”