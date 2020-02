▷ Prix Lo Nuestro: Daddy Yankee devient le grand gagnant du gala avec sept trophées | Photos | Photo 1 de 4 | Célébrités

Le reggaeton «Daddy Yankee»: il a été couronné ce jeudi roi de l’édition 2020 du prix Lo Lo en remportant sept prix lors d’une cérémonie organisée par la chaîne de télévision Univision à Miami (USA).

Parmi les sept trophées remportés par l’artiste portoricain, celui de l’artiste de l’année, artiste masculin de la musique urbaine, collaboration de l’année et single de l’année avec son thème «Calma», avec la collaboration de Jamaican Snow, et remix de l’année se démarquait avec “Single”, avec Bad Bunny et Lunay.

Il a été suivi en reconnaissance par son compatriote Bad Bunny, avec cinq prix, tandis que le colombien Sebastian Yatra et le mexicain Christian Nodal en ont remporté trois chacun.

Bad Bunny, absent, a reçu avec JBalvin le prix Lo Nuestro Disco de l’année pour sa collaboration «Oasis». Il remporte également par la chanson de l’année du genre urbain pour “Callaita”, sa collaboration avec Tainy.

Yatra, d’autre part, a remporté la majorité de ses prix Lo Nuestro 2020 2020 pour «Un an», sa collaboration avec Reik, tandis que Nodal a été choisi comme artiste de l’année de la région mexicaine et son thème a été reconnu comme une chanson Mariachi de l’année « Rien de nouveau”.

La grande surprise lors de l’émission, qui s’est tenue à l’American Airlines Arena, a été les compétences de chauffeurs du rappeur Pitbull et de l’artiste mexicaine Thalía, qui ont fait leur première dans ce rôle pendant les trois heures de transmission, dans lesquelles ils étaient accompagnés d’Alejandra. Espinoza

Avec un humour et une facilité qui accompagnent généralement la pratique, les deux artistes étaient à l’aise dans leurs rôles de maîtres de cérémonie.

Il en a également laissé beaucoup avec la bouche ouverte la participation de l’acteur américain John Travolta lors d’un pot-pourri Pitbull. L’interprète des films emblématiques “Grease”, “Saturday Night Fever” et “Pulp Fiction” a montré ses talents de danseur sur scène tout en chantant le rappeur né à Miami d’origine cubaine avec Lil Jon et Cesca.

Cette trente et unième tranche du prix Lo Nuestro s’est caractérisée précisément par une absence de récompenses. La plupart ont été donnés dans la salle de presse. En revanche, la diffusion télévisée était une chaîne de nombres musicaux.

Parmi les quelques prix vus par le public figuraient les prix spéciaux qui avaient été annoncés à l’avance. Le premier était le Lo Nuestro Musical Legacy Award dans la catégorie Mariachi, qu’Alejandro Fernández a reçu des mains de son compatriote Thalía.

El Potrillo l’a dédié à son père, Vicente Fernández, qui a dit qu’il a été son “moteur” dans sa vie et sa carrière professionnelle. Il a également souligné que Mariachi “n’est pas seulement du Mexique, mais des Latinos et de toute l’Amérique latine.”

Le Raphaël espagnol a été reconnu pour sa longue carrière dans la musique romantique latine. Avant de lui décerner le prix d’excellence Lo Nuestro, son compatriote David Bisbal et la mexicaine Gloria Trevi ont interprété avec lui des duos de certaines de ses chansons les plus réussies telles que “What does any know” et “Scandal”.

De plus, JBalvin a reçu le World Icon Award de Daddy Yankee. L’artiste a dédié son prix à son pays, la Colombie, et à sa ville natale, Medellín.

Il avait auparavant réalisé le numéro musical le plus impressionnant de la soirée avec une mise en scène de danseurs aux masques autour d’une table, qui l’accompagnaient lors de sa prestation de “Blanco” et “Morado”, deux singles de son prochain album.

Balvin a clôturé sa participation musicale avec le remix de “You don’t know me” son succès avec Jhay Cortez.

D’autres numéros musicaux exceptionnels ont été la participation de Chiquis Rivera, qui a chanté avec l’artiste mexicain de cumbia Amandititita sa chanson «Ticket of exit». L’artiste régional mexicain Gerardo Ortiz a créé sa chanson “Otra Borrachera” en version groupe et Natti Natasha a chanté “You are kill me.”

En revanche, Yatra, son compatriote Manuel Turizo et le Portoricain Rauw Alejandro ont lancé leur nouvelle collaboration, «TBT».

Thalia a montré que, tout comme elle est tombée amoureuse du public à ses débuts avec les feuilletons doux et est devenue la reine de la ballade dans les années 2000, elle peut aussi chien quand elle interprète avec Mau et Ricky “Ya you know me”, le single qui a lancé la semaine passé.

Visiblement excités, Nicky Jam et Daddy Yankee ont chanté pour la première fois “Move it”; leur premier travail commun en 20 ans depuis la dissolution de leur duo Los Cangri.

Avec des informations d’Efe