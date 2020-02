▷ Quelques heures avant sa mort, Pop Smoke a révélé par erreur son adresse personnelle

Instagram

Le rappeur a été tué à l’intérieur de son domicile, selon la presse américaine. Il avait 20 ans.

Le défunt rappeur Pop Smoke, victime d’un vol à main armée à son domicile cette semaine, a accidentellement transmis l’adresse de sa résidence sur Internet la veille de sa mort par balle.

Le musicien de 20 ans, dont le vrai nom est Bashar Barakah Jackson, a partagé un aperçu d’une série de cadeaux qu’il a reçus des marques et, tout en affichant un sac de la société de mode Amiri, a involontairement révélé son adresse personnelle.

Pop a posté le clip dans ses histoires Instagram et, quelques heures plus tard, le musicien a été grièvement blessé lorsque deux hommes masqués sont entrés par effraction dans son manoir et l’ont tué.

Selon le site TMZ, les hommes ont tiré plusieurs coups de feu, le blessant gravement avant de s’enfuir à pied.

Depuis lors, la publication a reçu des rapports de sources qui ont vu des images de surveillance sur la propriété, affirmant que l’incident, qui était initialement considéré comme un vol qualifié, était en fait un acte prémédité, car rien n’a été pris de la résidence. .

Le rappeur a été transporté d’urgence au centre médical Cedars-Sinai, mais a été déclaré mort par la suite.

