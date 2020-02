▷ Quentin Tarantino est un nouveau papa

Quentin Tarantino, Daniella Pick

Le cinéaste et son épouse Daniella Pick ont ​​accueilli leur premier enfant ensemble.

Les représentants du cinéaste, 56 ans, ont révélé la bonne nouvelle à TMZ samedi et ont confirmé: «Daniella et Quentin Tarantino sont heureux d’annoncer la naissance de leur premier enfant. Un bébé né le 22 février “.

Le bébé est né à l’hôpital Ichilov de Tel Aviv, selon le Jerusalem Post. Le couple n’a pas encore révélé d’informations supplémentaires.

En août, il a été annoncé que le réalisateur serait père, moins d’un an après le mariage du couple en novembre 2018.

Le couple se serait rencontré lorsque Quentin faisait la promotion de son film de 2009, Inglourious Basterds, en Israël. Ils se sont fiancés en 2017.

La chanteuse et actrice de 36 ans, Daniella, a obtenu un rôle mineur dans le film de son mari en 2019, Once Upon a Time, à Hollywood, et était auparavant apparue dans la version israélienne de la téléréalité Big Brother.