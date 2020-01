▷ Quentin Tarantino va arrêter de faire des films pour le bien de sa famille

Quentin Tarantino

Le futur père écrira, ce qui sera bon pour sa prochaine paternité.

La décision de Quentin Tarantino d’arrêter de réaliser après un autre film se concentre sur son prochain rôle de père.

Le futur père a souvent parlé de se retirer du cinéma après avoir fait 10 films, et comme Il était une fois à Hollywood son neuvième, il admet que cette partie de sa carrière se termine.

En confirmant sa décision sur le site Internet ABC News Popcorn, Tarantino a avoué que l’évolution des dynamiques familiales permettait d’envisager facilement une nouvelle direction.

“Je pense que c’est le moment pour le troisième acte (de ma vie) de se pencher un peu plus vers la littérature, ce qui serait bien en tant que nouveau père, en tant que nouveau mari”, dit-il, révélant qu’il envisage d’écrire davantage. «Je n’attraperais pas ma famille et je ne l’emmènerais pas en Allemagne ou au Sri Lanka ou là où se déroulerait la prochaine histoire. Je peux être un peu plus simple et devenir un peu plus un homme de lettres. »

L’épouse du réalisateur, la chanteuse Daniella Pick, est enceinte du premier enfant du cinéaste de 56 ans.

Quentin pense également qu’il est temps de partir et de laisser briller les jeunes cinéastes: “Je pense que je pense que la réalisation est un jeu de jeunes hommes”, ajoute-t-il. “Je sens que le cinéma évolue et je suis un peu la vieille garde.”