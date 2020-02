▷ Rebel Wilson veut que Hollywood ouvre plus de femmes de taille plus

Rebel Wilson

L’actrice estime que les grandes femmes représentent un pourcentage important de la population féminine.

Rebel Wilson affirme que l’industrie devrait accorder plus d’importance aux femmes de grande taille, car elles représentent un pourcentage important de la population féminine.

L’actrice et mannequin a commenté: «La mienne est la taille moyenne des femmes américaines et australiennes, malgré cela, moins de 1% des rôles principaux se retrouvent dans des actrices de grande taille, indépendamment du fait que vous apparteniez à la majorité et représentiez Plusieurs millions de femmes. Nous sommes toujours confrontés à ce genre d’injustice », a-t-il déclaré au magazine Stellar.

Wilson considère que c’est une erreur de l’industrie cinématographique de ne considérer que les actrices avec des modèles de mannequins: «Ces normes de beauté sont souvent très injustes, en particulier pour les jeunes femmes, c’est pourquoi je suis si fière du film que j’ai fait et de son message “, a déclaré l’actrice, qui a joué dans” N’est-ce pas romantique? “, une comédie amusante qui enseigne aux filles que quelle que soit leur silhouette, elles apprennent à s’aimer d’abord.