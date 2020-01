▷ Refuser à Pablo Lyle l’autorisation de retourner au Mexique

Pablo Lyle

L’acteur doit attendre aux États-Unis son procès pour homicide involontaire.

Pablo Lyle continuera à Miami pendant que se déroule le processus judiciaire dans lequel il est accusé d’homicide involontaire, puisqu’il n’a pas été autorisé à se rendre au Mexique.

Le juge Marlene Fernández a ordonné que Lyle continue à Miami, refusant la demande de sa défense, que l’acteur puisse poursuivre le processus en probation et non sur ses racines, afin qu’il puisse voyager au Mexique et travailler, car il a besoin de revenus financiers pour maintenir à sa famille et payer des avocats.

La seule chose qui a été obtenue est que le juge accorde des horaires moins restrictifs pour que Lyle puisse avoir une vie plus normale, en prenant bien sûr le moniteur GPS placé sur sa cheville pour le faire localiser 24 heures.

La prochaine audience du tribunal aura lieu le 30 mars.