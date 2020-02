▷ Reik, J Balvin et d’autres artistes arriveront aux Spotify Awards sur Telemundo

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Miami, 26 février 2020 – Superstars J Balvin, Bad Bunny, Banda MS, Julieta Venegas, Karol G, Christian Nodal, Zoé, Los Angeles Azules et Cazzu en tête de liste des artistes qui monteront sur scène lors du premier volet des Spotify Awards, le 5 mars prochain. L’édition inaugurale des prix sera diffusée exclusivement aux États-Unis en direct sur Telemundo et Universo depuis l’Auditorium national de Mexico à 21 h 00/8 h. De plus, Universo diffusera le «tapis vert» pendant une heure à partir de 20 h / 7 h.

La remise des prix réunira certains des représentants les plus importants du genre urbain, tels que J Balvin, qui est actuellement le cinquième artiste le plus écouté dans Spotify dans le monde, Bad Bunny, au numéro 24, Karol G, avec la position 32 de la classement mondial et dont le succès le plus récent, Tusa, occupe la première place dans les palmarès latino-américains.

Représentant la musique régionale mexicaine, les Spotify Awards présenteront des performances de Banda MS, avec plus de 6 millions d’auditeurs mensuels sur la plateforme, avec le légendaire groupe de cumbia, Los Angeles Azules, avec plus de 7 millions et Christian Nodal, avec plus de 9,9 millions.

Quant à l’indie et au rock, Julieta Venegas jouera une performance unique, en plus de Silvana Estrada et Daniela Spalla. Le groupe mexicain Zoé complétera la soirée par une présentation spéciale. Côté pop, le trio Reik se confirme, s’ajoutant aux performances de Piso 21 et au phénomène du piège mexicain allemand. En outre, le spectacle comprendra des présentations de Zion & Lennox, Cazzu et Nicki Nicole, entre autres.

En outre, Aislinn Derbez se joint aux hôtes de l’événement pour diriger la cérémonie de remise des prix avec Danna Paola, Luisito Comunica, Franco Escamilla et Ángela Aguilar.

Certains des présentateurs qui remettront les prix aux gagnants pendant le spectacle sont Mark Tacher, Carmen Aub, Uriel del Toro, La Bala, Mario Bautista, Manuel Medrano, Sofía Reyes, Camilo, Ximena Sariñana, Paulo Londra, Martha Debayle et NRDWARE

En tant que siège officiel des Spotify Awards aux États-Unis, Telemundo présentera également une large couverture de l’événement sur toutes ses plateformes, y compris une diffusion en direct d’une heure du «tapis vert» via les comptes @Telemundo sur Facebook et Twitter pour 20 h / 7 h, et culminant avec un programme en direct sur Twitter où les fans peuvent discuter de la mode des tapis et des meilleurs moments et remises de prix. Les fans pourront également profiter des interviews en coulisses et de toutes les actions en coulisses via les plateformes numériques de Telemundo, y compris Telemundo.com et les comptes officiels de la chaîne sur Instagram, Facebook et Twitter.

Pour plus d’informations sur les Spotify Awards et la liste complète des catégories et des finalistes, visitez www.telemundo.com/spotifyawards.