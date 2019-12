▷ Ricky Martin pose à côté de l'influenceur à Porto Rico

Ricky Martin

Ricky Martin passe quelques jours en vacances à Porto Rico, et avec ses enfants plus âgés, il pose avec le célèbre influenceur portoricain Daniel el Travieso.

Daniel a publié une photo dans laquelle il apparaît à côté du chanteur et des jumeaux Valentino et Mateo, et a écrit: «Joyeux Noël à tous les coquins et coquins du monde. Je les aime. Ici avec une partie de la famille Naughty! ”

Ricky voulait se rendre sur son île natale pour passer des vacances de Noël avec sa famille, mais il a également profité de son séjour à Porto Rico pour travailler, enregistrant sa nouvelle chanson «Sharks». Le chanteur a également célébré son 48e anniversaire précisément le 24 décembre.