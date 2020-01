▷ Ricky Martin promet de l’aide à Porto Rico pour le tremblement de terre

Ricky Martin

Le chanteur aide les habitants de Porto Rico qui ont été dévastés par les récents tremblements de terre.

Selon TMZ, le chanteur a rencontré des politiciens locaux vendredi pour trouver des solutions efficaces, au Roberto Clemente Coliseum de San Juan.

L’effort de secours intervient après que le pays a été touché par de puissants tremblements de terre depuis la fin du mois dernier, avec un séisme de magnitude 6,4 qui a fait des ravages dans plusieurs villages le 7 janvier, endommageant plusieurs maisons, attractions et hôtels le long de la côte sud-ouest.

Les villes de Guayanilla, Guánica et Ponce ont subi les pires dommages, car les répliques ont provoqué des pannes de courant, laissant les entreprises recourir à l’utilisation de générateurs.

Ricky a récemment critiqué le gouverneur Wanda Vásquez et son administration, après que des images de secours inutilisés suite au tremblement de terre soient apparues, y compris de l’eau en bouteille, des couches et du lait en poudre, des poêles portables et du gaz propane, qui sont restés inactifs dans un entrepôt appartenant au gouvernement.

Selon certaines informations, la star prévoit désormais d’organiser un concert de charité le mois prochain et sera également sur le terrain pour livrer des produits à ceux qui en ont besoin.

La mesure intervient après que le chanteur a filmé le clip de sa nouvelle chanson Sharks dans le territoire.

