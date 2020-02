▷ Rihanna ne permet à personne de toucher ses sourcils et ses lèvres

Rihanna

Une maquilleuse de la chanteuse de la Barbade dit que l’artiste est très exigeante dans son arrangement personnel.

L’une des maquilleuses de Rihanna révèle que l’artiste est une patronne très juste, mais aussi exigeante, et que parfois elle décide de se maquiller, et que personne ne touche ses sourcils et ses lèvres.

Héctor Espinal, d’origine portoricaine, est l’un des collaborateurs de la société de beauté et de mode Fenty, propriété de Rihanna, et a obtenu ce poste après un long processus de sélection contesté, auquel ont participé 5000 candidats, réussissant à atteindre au tour final.

Espinal a déclaré à «El Gordo et La Flaca» que son dernier test était de maquiller Rihanna elle-même: «J’ai atteint la finale, et il s’avère qu’elle était le modèle et ils ne m’ont rien dit. Je suis entré dans une pièce et j’ai vu cette femme qui s’approchait de moi et m’a presque fait une crise cardiaque. »

Selon cette maquilleuse, Rihanna est une personne gentille, une patronne très juste, mais aussi très exigeante: “Elle se maquille souvent et ne permet à personne de toucher ses sourcils et ses lèvres.”