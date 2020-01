▷ Robert Zemeck est le remake d’action en direct de Disney ‘Pinocchio’

Robert Zemeckis

Le cinéaste oscarisé coécrira également la dernière adaptation de l’histoire de Carlo Collodi.

Le réalisateur oscarisé Robert Zemeckis a officiellement signé pour diriger le remake en direct de Disney du film “Pinocchio” (Pinocchio).

Le réalisateur de Back to the Future et Forrest Gump, co-écrit également la dernière adaptation de l’histoire de Carlo Collodi sur la marionnette qui devient un vrai enfant.

Sam Mendes et Paul King étaient auparavant liés au projet. King a démissionné au début de l’année dernière.

Tom Hanks était en pourparlers pour jouer le créateur du menuisier de Pinocchio, Geppetto, dans le film, mais on ne sait pas si le projet va de l’avant avec Hanks.

Le film d’action en direct n’est pas le seul projet Pinocchio en cours: Guillermo del Toro s’est associé aux patrons de Netflix pour faire ses débuts dans le sens de longs métrages d’animation avec une version renouvelée de l’histoire.