▷ Rosario Dawson pourrait devenir Première Dame des États-Unis

L’actrice, qui sort avec le sénateur Cory Booker, a récemment supposé qu’elle était bisexuelle …

Rosario Dawson a confirmé qu’elle est bisexuelle. On croyait que l’actrice de 40 ans avait parlé de sa sexualité en 2018 lorsqu’elle a publié un tweet qui disait: «Joyeux mois de fierté! Envoyer de l’amour à mes partenaires LGBTQ. »

Commentant la publication, il a déclaré au magazine Bustle: «Les gens n’arrêtaient pas de dire que je [salí del clóset]… je ne l’ai pas fait. Je veux dire, ce n’est pas inexact, mais je ne suis jamais parti. Je veux dire, je suppose que je le fais maintenant, mais je n’ai jamais eu de relation dans cet espace, donc je ne me suis jamais senti comme un vrai appel. »

L’actrice sort actuellement avec le sénateur Cory Booker et a récemment avoué qu’elle se sentait “étrange” quant à la possibilité d’être la première dame, alors que Booker courait pour être la candidate présidentielle des démocrates.

Elle a dit: «Oui, c’était vraiment étrange quand je l’ai soutenu parce que je sentais que je faisais la promotion des gens pour voter pour lui, mais vraiment pour moi. Je peux certainement sentir ma grand-mère céleste sourire à l’idée. Ma mère était une adolescente et puis, tout à coup, elle est validée avec sa fille devenant actrice, puis faisant tout ce travail communautaire, puis en plus, potentiellement la première dame. Seule l’idée de cela était vraiment belle. “

Et Cory a déclaré l’année dernière qu’il se sentait «très, très heureux» de sortir avec Rosario.

Il a expliqué: «Au fur et à mesure que notre relation se développe, c’est difficile, mais c’est une personne profondément émouvante. Et il m’a déjà enseigné de nombreuses leçons sur l’amour. Parfois, vous montrez la plus grande force lorsque vous devenez vulnérable. Elle a vraiment cet esprit qui m’a rendu plus courageux non seulement dans l’amour que je projette et que je veux voir dans notre pays, mais je pense à nos relations personnelles pour aimer sans crainte. Je suis très, très chanceux d’être avec quelqu’un qui fait de moi une meilleure personne. »

