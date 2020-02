▷ Salma Hayek conclut la soirée des Oscars à l’hôpital!

Salma Hayek, Evelyn O’Neill

L’actrice a partagé avec ses disciples qu’elle a passé cette nuit à l’hôpital jusqu’à l’aube.

Salma Hayek a conclu la nuit des Oscars d’une manière pas très particulière, car il a partagé avec ses disciples qu’il s’est retrouvé à l’hôpital jusqu’à l’aube.

Il s’avère que l’actrice et femme d’affaires a accompagné Evelyn O’Neill à l’hôpital: «Au début des fêtes, ma compagne, amie et manager Evelyn O’Neill a eu un petit accident et j’ai dû l’emmener aux urgences, où nous avons passé le reste de la nuit. jusqu’à ce que le soleil se lève », a publié la Mexicaine, mettant en ligne une photo dans laquelle elle voit son manager, qui a un bras dans un plâtre et qui semble être dans la salle de guérison d’un hôpital.

Salma avait l’air spectaculaire sur le tapis rouge et sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles, ressemblant à une déesse grecque entière, selon les nombreux admirateurs de l’actrice, qui ont de nouveau affiché sa beauté et son charme.