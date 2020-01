▷ Salma Hayek préfère avoir l’air “sexy” que “potelée”

Salma Hayek

L’actrice se défend de ceux qui l’ont critiquée pour sa tenue lors du gala des Golden Globes.

Salma Hayek s’est défendue de ceux qui ont critiqué son décolleté aux Golden Globes.

La star mexicaine a utilisé une robe Gucci avec un décolleté très prononcé, et son image a fait le tour du monde.

De nombreux trolls sur Internet ont critiqué l’actrice, mais elle dit qu’elle ne regrette pas d’avoir utilisé les vêtements susmentionnés.

“Je me sens bien. J’ai 53 ans. Pourquoi pas? “, A déclaré l’actrice dans une interview à‘ A new day ’. L’actrice a refusé de se donner un arrangement et a expliqué sa volupté de cette façon. «La vérité est que j’ai pris du poids et c’est là que je vais. Il n’y avait pas de solution. “

L’actrice a précisé que lors du choix de sa garde-robe, elle préfère avoir l’air «sexy» pour avoir l’air «potelée». «Parfois, vous vous habillez d’une manière qui vous va bien, parfois vous devez porter des vêtements trop sexy parce que sinon, vous avez l’air gros. Donc, je préfère avoir l’air sexy que grasse », a-t-elle déclaré.