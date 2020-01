▷ Salma Hayek s’excuse d’avoir recommandé un “livre raciste”

Salma Hayek- American Dirt

L’actrice mexicaine a recommandé un livre recommandé par Oprah Winfrey, mais a présenté ses excuses à ses disciples.

Salma Hayek a été fortement critiquée pour avoir recommandé un livre de l’auteur Jeanine Cummins, intitulé «American Dirt», pour son contenu raciste élevé envers les immigrants.

Après avoir reçu des milliers de critiques, l’actrice s’est excusée et a regretté de le recommander.

«Hier, j’ai téléchargé un message sur un livre, que j’ai déjà supprimé de mon Instagram. Je veux vous dire que lorsque Oprah m’a envoyé cette sélection de son club de lecture, j’étais ravie de lire la description d’une Mexicaine et je me suis empressée de partager mon enthousiasme avec vous. J’avoue que je n’avais pas lu le livre ou que j’étais au courant de la controverse qu’il avait engendrée. Je tiens à remercier tous ceux qui ont attiré mon attention et qui m’ont réprimandé de ne pas avoir bien enquêté sur ce que je recommandais. Cela signifie qu’ils me connaissent et m’ont donné le bénéfice du doute. Je m’excuse d’avoir parlé de quelque chose sans l’avoir vécu ou sans m’avoir mieux informé », écrit-il.

La controverse est née car ils garantissent que l’auteur Jeanine Cummins profite des histoires d’immigrants pour faire du profit, en plus de promouvoir les stéréotypes racistes des Mexicains.