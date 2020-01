▷ Sasha Obama refuse de faire partie de la fraternité à l’Université du Michigan

La plus jeune fille de Michelle et Barack Obama n’a montré aucun intérêt à participer à l’une des fraternités du campus universitaire …

Sasha Obama a décidé de ne pas rejoindre une fraternité à l’Université du Michigan, où il a commencé ses études l’année dernière.

Selon le site TMZ, les membres de certaines fraternités ont tenté d’avoir la plus jeune fille de l’ancien président Barack Obama dans leurs locaux, mais elle n’a montré aucun intérêt, malgré toute sa popularité sur le campus.

Bien qu’il ait été dit que Sasha rejoindrait Alpha Chi Omega (AXO), puisqu’elle est restée à AXO lorsqu’elle est entrée à l’université et que ses amis les plus proches du lycée y sont membres, elle a choisi de suivre les traces de sa mère Michelle Obama et sa sœur Malia, qui n’ont pas non plus rejoint de fraternité.

L’année dernière, Sasha a été vue circulant sur le campus d’Ann Arbor, et la presse a déclaré qu’elle avait rompu la tradition familiale et ne voulait pas aller à Harvard, car tous ses amis étaient allés au Michigan.