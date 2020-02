▷ Sean ‘Diddy’ Combs annule l’apparition en raison d’une blessure au quadriceps

Sean Diddy

Le chanteur se produirait vendredi soir lors d’une soirée au Midway à San Francisco, en Californie.

Sean ‘Diddy’ Combs a été contraint d’annuler sa comparution vendredi soir, après que la star eut subi une opération au quadriceps.

Le rappeur de 50 ans s’est rendu sur Instagram pour partager plusieurs vidéos de lui de l’hôpital alors qu’il se préparait pour une intervention chirurgicale, et a déclaré aux fans qu’il était “probablement l’une des personnes les plus sujettes aux accidents du monde”.

«Oui, je suis sujet aux accidents… Je suis maladroit, je trébuche, je tombe, je tombe dans des trous. Ça a toujours été comme ça », a dit le rappeur en riant, qui portait une robe d’hôpital et une casquette bleue.

«J’ai eu une rupture de tendon, une arthroplastie du genou et maintenant les quadriceps. À la fin de la journée, c’est le travail de Dieu de me retarder et de mieux prendre soin de mon corps et vous savez, bien manger et simplement arrêter de traiter mon corps comme une machine », a-t-il dit.

La star devait faire la fête au Midway à San Francisco, en Californie, mais s’est retirée de son apparence après son admission au centre médical.

«Je dois dire à tout le monde à San Francisco que je ne pourrai pas arriver ce soir. Priez pour vous, je vous verrai la prochaine fois et je vous inventerai. Tout le monde à Midway, je suis désolé, je n’ai pas pu y arriver », a ajouté la star de Bad Boy for Life.

