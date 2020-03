▷ Selena Gomez aimerait avoir une “communication plus directe” avec ses fans

Photo: Instagram

La star pense que cela devient difficile et effrayant, en raison de la toxicité des médias sociaux.

Selena Gomez pense que sa relation avec ses fans peut être “très lourde”. La chanteuse de 27 ans, qui est l’une des stars de la pop les plus vendues au monde, a avoué dans une interview avec Apple Music qu’elle aimerait avoir “une communication plus directe” avec ses fans.

Cependant, la star insiste sur le fait que cela peut être effrayant et a donc décidé plus récemment de prendre du recul par rapport à son souhait.

“Je veux communiquer avec mes fans. Vous savez, c’était extrêmement personnel, un par un, mais dernièrement, j’ai découvert que c’était devenu… extrêmement lourd », avoue-t-il.

Et il explique: «Je pense que les gens attendent beaucoup de moi et veulent que je fasse autre chose. Mais la vérité est que je dois prendre soin de moi et de mon esprit avec les choses que je lis et écoute “, a-t-il déclaré.

Puis Gómez a expliqué qu’il avait passé peu de temps sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi il a été un peu absent de ces médias ces derniers mois.