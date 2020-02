▷ Selena Gomez lance sa ligne de beauté ‘Rare Beauty’

Instagram @selenagomez

La chanteuse est le dernier grand nom à avoir rejoint le marché du maquillage des célébrités en lançant ‘Rare’.

Selena Gomez est devenue le dernier grand nom à rejoindre le marché du maquillage des célébrités, en lançant Rare Beauty, ce mardi 4 février.

La chanteuse ‘Lose You To Love Me’ a annoncé le projet sur sa page Instagram, révélant qu’elle avait choisi le même nom que son troisième album, Rare, sorti le mois dernier.

“Les gars, je travaille sur ce projet spécial depuis deux ans et je peux officiellement dire que Rare Beauty sera lancé dans les magasins @sephora en Amérique du Nord cet été!”, Écrit la superstar, accompagnée d’une courte vidéo de présentation de la ligne.

«Suivez @rarebeauty et faites partie de notre belle communauté. Voici un petit aperçu. Il y a plus à partager et je ne peux pas attendre. “

Dans la vidéo, Selena montre son nouveau fard à paupières, rouge à lèvres et fard à joues, et expérimente avec des éponges de maquillage, tout en disant à ses followers: «Être bizarre, c’est être à l’aise avec soi-même. J’ai cessé d’essayer d’être parfait. Je veux juste être moi. “