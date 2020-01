▷ Selena Gomez reconnaît qu’elle a été victime d’abus par rapport à Justin Bieber

Instagram @selenagomez

Dans une interview révélatrice, Gomez a déclaré que sa chanson “Lose You To Love Me” était comme un proche de sa relation avec Bieber.

Selena Gomez a confirmé que son succès “Lose You To Love Me” a été inspiré par sa relation intermittente avec Justin Bieber.

Dans une nouvelle interview sincère avec Lulu García-Navarro de NPR, la chanteuse a admis que la chanson l’avait aidée à trouver la fermeture après s’être séparée de Justin pour toujours en 2018, des mois avant d’épouser le mannequin Hailey Baldwin.

Interrogé sur l’inspiration derrière sa chanson numéro un, Gomez a déclaré: «Cela a une signification différente pour moi maintenant que lorsque je l’ai écrite. Je sentais que je n’avais pas de relation respectueuse et je l’avais acceptée, mais je sais que j’avais besoin d’un moyen de dire certaines choses que j’aurais aimé dire. »

«Ce n’est pas une chanson de haine; C’est une chanson qui dit: “J’avais quelque chose de beau et je ne le nierais jamais.” C’était très difficile et je suis heureux que ce soit fini. Et j’ai senti que c’était une excellente façon de simplement dire: “Vous savez, c’est fait, et je le comprends, et je le respecte, et maintenant j’entre dans un autre chapitre.”

“Dire au revoir à Justin Bieber, dont je suppose que vous parlez”, a déclaré Garcia-Navarro, ce qui a incité Selena à admettre: “Vous avez dû mettre le nom, je comprends.”

Gomez a également révélé qu’elle se sentait maltraitée émotionnellement en tant que petite amie de Bieber, ajoutant: “Il est dangereux de rester une mentalité de victime … Je ne suis pas irrespectueux, mais je sens que j’ai été victime de certains abus … J’ai dû trouver un moyen de le comprendre en tant que adulte. “

«Et je devais comprendre les choix que je faisais. Même si je ne veux certainement pas passer le reste de ma vie à en parler, je suis vraiment fier de pouvoir dire que je me sens plus fort et que j’ai trouvé un moyen de le traverser aussi gracieusement que possible. »

Bieber n’a pas encore répondu aux commentaires de son ex-petite amie, mais l’année dernière (2019), il a avoué qu’il avait été un mauvais partenaire dans le passé.

“J’ai commencé à consommer des drogues assez lourdes à 19 ans et j’ai abusé de toutes mes relations”, écrit-il sur Instagram. «Je suis devenue rancunière, irrespectueuse et en colère contre les femmes. Il a fallu des années pour se remettre de toutes ces terribles décisions, réparer les relations rompues et changer les habitudes relationnelles »…

chargement …