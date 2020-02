▷ Selena Gomez tombe à la quatrième place avec plus de followers sur Instagram

Selena Gomez

La chanteuse Lose You to Love a perdu sa deuxième place face à Ariana Grande et Dwayne Johnson.

Selena Gomez est passée de deux à quatre sur le compte à rebours Instagram des célébrités les plus suivies.

La chanteuse de Lose You to Love Me a perdu sa deuxième place sur la nouvelle liste, derrière l’as de football Cristiano Ronaldo, qui conserve la première place avec 200 millions de followers.

Ariana Grande est la nouvelle numéro deux avec 173 millions de followers et Dwayne Johnson en compte 170 millions.

Selena compte 167 millions de fans sur Instagram pour la quatrième place, tandis que Kylie Jenner a de loin dépassé sa sœur, Kim Kardashian, pour compléter le top cinq. Kylie Jenner compte 159 millions d’adeptes, un million de plus que Kim.