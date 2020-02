▷ Serial Ray Donovan a pris fin

Jon Voight et Liev Shreiber dans «Ray Donovan»

La série télévisée Ray Donovan est terminée: la récente fin de la septième saison a été le dernier épisode du drame populaire.

L’émission Liev Schreiber ne reviendra pas pour une huitième saison prévue, les patrons du réseau sur Showtime confirmant que la série est “terminée”.

“Après sept saisons incroyables, Ray Donovan a conclu sa carrière à Showtime”, indique le communiqué. «Nous sommes fiers que la série se soit terminée au milieu d’un public aussi fort et avec une note aussi puissante. Nos plus sincères remerciements à Liev Schreiber, Jon Voight, au showrunner David Hollander et à tous les acteurs et l’équipe, passés et présents, pour leur travail dévoué. »

Le coprésident du spectacle, Gary Levine, a laissé entendre que le drame touchait à sa fin lors d’un événement de la Television Critics Association le mois dernier (20 janvier).

La septième saison s’est terminée le 19 janvier.