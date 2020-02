▷ Seungri, la star de la K-pop, pourrait être jugée par une cour martiale

Suengri

Le chanteur fait face à des accusations de prostitution et de jeu illégal, mais pourrait entrer dans l’armée pour faire son service militaire.

La chanteuse de K-pop Seungri, accusée d’avoir violé la loi anti-prostitution de la Corée du Sud, pourrait devoir entrer dans l’armée du pays et être jugée par une cour martiale.

L’ancien membre du groupe Big Bang, de son vrai nom Lee Seung-hyun, est accusé d’avoir violé les lois sur la prostitution, les jeux d’argent illégaux et les devises.

L’administration militaire a déclaré qu’elle avait envoyé à Seungri des documents lui demandant de se présenter pour 21 mois de service militaire obligatoire, une exigence pour tous les hommes éligibles en Corée du Sud, les procureurs ayant fini d’enquêter sur lui.

Les hommes éligibles au service militaire en Corée du Sud peuvent retarder leur conscription cinq fois sous certaines conditions avant leur 31e anniversaire, mais le report cumulé ne peut excéder deux ans.

Il a noté que le cas de Seungri sera remis à une cour martiale s’il s’enrôle dans l’armée.

Seungri a été accusé d’avoir engagé des prostituées pour lui et pour des investisseurs de Taïwan, du Japon et de Hong Kong, a engagé des paris illégaux à l’étranger et n’a pas signalé aux autorités sud-coréennes l’argent qu’il avait emprunté à l’étranger pour être utilisé dans des paris. Seungri a nié la plupart des accusations.