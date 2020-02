▷ Shakira atteint le Top 100 iTunes avec Everywhere Wherever (Luck)

Shakira

Le succès de Shakira, Whenever Wherever (Luck), a conquis le Top 100 d’iTunes 19 ans après sa sortie.

La star colombienne a interprété un fragment de la chanson lors de sa performance à temps partiel au Super Bowl dimanche, et il semble que cela ait suffi pour amener la chanson au sommet des téléchargements.

Les chansons de Shakira, Hips Don’t Lie, Waka Waka et She Wolf (Loba) ont également atteint le top 10, grâce à leur performance, avec Jennifer Lopez, à Miami, en Floride.

La pop star Jennifer Lopez et ses invités spéciaux Bad Bunny et J Balvin ont également connu une augmentation des ventes sur Spotify.

Les chansons de Shakira, Empire et She Wolf, ont grimpé de plus de 900% dans les heures qui ont suivi le Super Bowl, tandis que l’intérêt de Lopez pour Get Right et Waiting For Tonight a augmenté de plus de 680%.