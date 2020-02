▷ Shakira et Jennifer Lopez ne factureront pas un seul dollar pour chanter dans le Super Bowl

Shakira, Jennifer Lopez

Ce que les artistes auront, ce sera la publicité, dans la plus grande vitrine sportive de la télévision américaine.

Bien que seuls les grands artistes se produisent sur la scène du jeu le plus important de l’année dans la NFL, le Super Bowl, parmi lesquels on peut souligner Michael Jackson, U2, Coldplay, Lady Gaga, The Who, Paul McCartney, Maroon 5 , pour n’en citer que quelques-uns, la réalité est qu’ils ne sont rien payés pour participer à l’émission.

Les artistes qui assistent au spectacle du Super Bowl à mi-temps recherchent en fait un plus grand impact lorsqu’ils se produisent sur scène. Selon la porte-parole de la NFL, Joanna Hunter, ils ne couvrent que les coûts de production et les coûts.

Bien que la NFL ne paie rien pour l’émission, la réalité est qu’elle leur donne de la publicité pour augmenter les ventes et se développer même dans les visualisations de leurs chansons sur la plateforme Spotify, entre autres.

C’est la raison pour laquelle les chanteurs Jennifer Lopez et Shakira ne factureront pas un seul dollar pour avoir joué dans la mi-temps du Super Bowl le dimanche 2 février.