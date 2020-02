▷ Shannen Doherty reçoit une douche de soutien après avoir révélé son état de santé

Shannen Doherty

Sarah Michelle Gellar, Alyssa Milano, Rose McGowan et Tori Spelling sont quelques-unes des célébrités qui ont soutenu Shannen.

Sarah Michelle Gellar, Alyssa Milano et Tori Spelling font partie des stars qui ont envoyé amour et soutien à Shannen Doherty après avoir révélé qu’elle luttait contre le cancer de stade quatre.

La star de Beverly Hills, 90210, a rendu public le diagnostic qu’ils lui avaient donné il y a un an, lors d’une interview accordée à l’émission de télévision américaine Good Morning America, mardi.

Après l’interview, Shannen a partagé une image sur sa page Instagram qui a vu Charlie Brown dire à Snoopy “Nous ne vivons Snoopy qu’une seule fois”, et Snoopy a répondu “Faux! Nous ne mourons qu’une seule fois. Nous vivons tous les jours. “

En réponse, Sarah a commenté: “Magnifiquement dit, ma belle amie.” Puis il a ajouté: “Je peux vivre ma vie avec toi, ça me fait de la chance.”

Tori a également répondu à l’image de Charlie Brown, en écrivant: “Envoi de beaucoup d’amour, de soutien et de vibrations animales pour vous faire sourire xoxo.”

Kate Beckinsale a commenté avec plusieurs emojis au cœur rouge, tandis que Selma Blair a écrit: «Vous éclairez le chemin. Tu es aimé. “

Pendant ce temps, Alyssa Milano a soutenu son ancienne co-star de Charmed avec un post sur sa propre page Instagram, partageant une photo de Shannen et écrivant: “Je t’embrasse dans mon cœur, @theshando.”

Rose McGowan, qui est également apparue aux côtés d’Alyssa et Shannen dans Charmed, a fait de même sur sa page Instagram et a écrit à côté d’un clic de Shannen: «@theshando Nous sommes avec vous en esprit. Vous êtes une brave guerrière et vous en inspirez beaucoup. Je vous envoie force et paix lors de votre voyage #shannendoherty #charmed “.

Lors de son interview dans Good Morning America, Shannen a admis qu’elle était «pétrifiée» et n’a présenté son diagnostic, car il apparaîtrait dans les documents judiciaires, dans une action en justice qu’elle dépose contre la compagnie d’assurance State Farm, pour une prétendue réclamation non payée par Dommages à votre maison après les incendies de Woolsey en Californie en 2018.

chargement …