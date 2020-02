▷ Shawn Mendes aura une collaboration avec le groupe de K-pop BTS

Shawn Mendes, BTS

Le petit ami de Camila Cabello admet être un grand fan du groupe de Corée du Sud.

Shawn Mendes a avoué qu’il était un grand fan du groupe K-pop BTS.

En mars 2018, Mendes aurait déjà avoué son amour pour le groupe pop coréen lancé en 2010, lors de sa rencontre avec les membres aux AMA awards.

Maintenant dans une interview avec Radio Disney, le chanteur a expliqué plus sur son admiration pour BTS, avouant qu’il était obsédé par le visionnage des vidéos d’eux dansant.

Mendes a déclaré qu’il était toujours extrêmement enthousiasmé par la possibilité de travailler avec le groupe à l’avenir.

«Ce sont des gens occupés. Je n’ai toujours pas les paroles de votre collaboration. Cela arrivera bientôt, mais je ne peux pas leur donner de date car nous ne sommes pas encore partis et nous n’avons pas écrit de chanson, mais ça arrivera. Parce que je les aime et je pense qu’ils sont aussi mes fans. Alors je te le promets », a déclaré le petit ami de Camila Cabello.

Et BTS a également félicité Shawn Mendes, affirmant que le chanteur est comme son inspiration et même comme un ami. Le groupe voulait également travailler avec le chanteur à l’avenir et considérer les fans de leur travail.